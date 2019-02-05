Два человека пострадали в тройном ДТП в Барнауле
Сразу три автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Барнауле сегодня, 5 февраля, на улице Эмилии Алексеевой.
О подробностях тройного ДТП рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула.
Сначала 35-летний водитель автомобиля Toyota Camry допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 33-летний мужчина. После этого Renault Logan врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ-21074. 36-летний водитель отечественного автомобиля в это время находился в салоне машины.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители Toyota Camry и ВАЗ. Им оказали помощь на месте аварии. Госпитализация не потребовалась.
Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
Тем временем в сообществе «Barnaul 22» горожане пишут, что причиной аварии мог стать забор, которым огородили стройку. Автомобилисты утверждают, что этот забор сильно затрудняет обзор дороги на данном участке.
ИСТОЧНИК KP.RU