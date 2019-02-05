2019-02-05T13:31:33+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в тройном ДТП в Барнауле

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Два человека пострадали в тройном ДТП в БарнаулеДва человека пострадали в тройном ДТП в БарнаулеФото: со страницы vk.com/barneos22
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Сразу три автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Барнауле сегодня, 5 февраля, на улице Эмилии Алексеевой.

О подробностях тройного ДТП рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула.

Сначала 35-летний водитель автомобиля Toyota Camry допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 33-летний мужчина. После этого Renault Logan врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ-21074. 36-летний водитель отечественного автомобиля в это время находился в салоне машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители Toyota Camry и ВАЗ. Им оказали помощь на месте аварии. Госпитализация не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Тем временем в сообществе «Barnaul 22» горожане пишут, что причиной аварии мог стать забор, которым огородили стройку. Автомобилисты утверждают, что этот забор сильно затрудняет обзор дороги на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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