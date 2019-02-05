Женщина пыталась продать дом, но лишилась денег
52-летняя жительница Барнаула выставила объявление о продаже дома. Вскоре ей позвонила женщина, сказала, что заинтересована и хочет оставить предоплату.
А дальше все по стандартной схеме. Для перевода денег «лже-покупательница» попросила пострадавшую назвать данные банковской карты.
- Также потерпевшая сообщила неизвестной коды доступа, которые пришли на её телефон в смс-сообщение. В результате чего со счета потерпевшей было списано 50 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщает пресс-служба УМВД России по Барнаулу.
Полиция настоятельно рекомендует - не переводите деньги незнакомым людям и не доверяйте сомнительным предложениям.
Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.
Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.
ИСТОЧНИК KP.RU