2019-02-05T15:58:45+03:00
Общество

Женщина пыталась продать дом, но лишилась денег

Иван ОЛЕКСЮК
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52-летняя жительница Барнаула выставила объявление о продаже дома. Вскоре ей позвонила женщина, сказала, что заинтересована и хочет оставить предоплату.

А дальше все по стандартной схеме. Для перевода денег «лже-покупательница» попросила пострадавшую назвать данные банковской карты.

- Также потерпевшая сообщила неизвестной коды доступа, которые пришли на её телефон в смс-сообщение. В результате чего со счета потерпевшей было списано 50 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщает пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Полиция настоятельно рекомендует - не переводите деньги незнакомым людям и не доверяйте сомнительным предложениям.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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