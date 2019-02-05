2019-02-05T12:47:33+03:00
Происшествия

Пьяный барнаулец угрожал зарубить топором сожительницу

Иван ОЛЕКСЮК
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Барнаульские полицейские задержали мужчину по подозрению в угрозе убийством. Он, крепко перебрав с алкоголем, схватил топор и грозился зарубить свою сожительницу.

Все произошло в конце января в квартире, расположенной в переулке Металлургический. Между сожителями произошел конфликт на почве ревности. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, взял топор и стал угрожать убийством потерпевшей. 45-летняя женщина обратилась за помощью в полицию.

- В отношении мужчины отделением дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает барнаульское управление МВД.

Сотрудники полиции напоминают: если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 020 или 102 с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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