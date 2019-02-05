Алтайскому гей-кандидату в мэры Новосибирска нравится быть отцом

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-05T12:56:20+03:00

У него есть пятилетняя дочка, и возможно, появится второй ребенок

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Булат Барантаев, гей с Алтая, планирует побороться за кресло мэра Новосибирска. Изданию «МК на Алтае» он рассказал некоторые подробности из личной и общественной жизни.

Булат - ЛГБТ-активист, владелец интернет-магазина мужской фетиш-одежды. Из Горно-Алтайска он переехал в Барнаул, где окончил «политех», потом - в Новосибирск. Успел пожить в 26 мегаполисах мира, сейчас - в Берлине.

Признать себя открытым геем его вдохновили голливудские фильмы, в частности, «Молитвы за Бобби». Это история молодого гея, который покончил с собой из-за нетерпимости общества. После этого фильма в 2011 году Булат с друзьями провел свою первую акцию. Они сделали плакат, на котором было написано: «Какой выбор вы оставляете ребенку, если он осознает себя геем?», — и нарисованы веревка и сердце.

Далее последовал ряд несанкционированных митингов на самые разные темы, однако во главе угла всегда стояло притеснение ЛГБТ-сообществ. В 2009 году парень участвовал в выборах в Горсовет Новосибирска, в 2016 — как кандидат в депутаты Госдумы.

- Я обладаю определенным социальным капиталом, известностью, положением и репутацией. И принимая себя гомосексуалом - тем, кем я был рожден - я могу делать вклад в развитие общества, — говорит Булат.

Он доволен тем, что сейчас люди перестали остро реагировать на нетрадиционную ориентацию.

- Им либо без разницы, либо позитивно относятся. Некоторые паблики к новости о моем решении прикрепляют опрос: проголосовали бы вы за такого мэра? И 17-18% отвечают «да». Это гигантский результат, - говорит мужчина.

У Булата есть пятилетняя дочь. Правда, живет она с двумя мамами — лесбиянками. Девочку зачали искусственно, родили естественно. По словам Булата, все живут в любви и согласии. Мамы сменили фамилию, отчество у ребенка - Булатовна. Органы опеки не трогают: они не знают, что нужно делать в этой ситуации. Вполне возможно, Булат сделает еще и второго ребенка, только уже со второй мамой: быть отцом ему очень нравится.

Как рассуждают многие, победы в сентябре 2019 кандидату-гею не видать. Ему в противовес постоянно ставят «суровый сибирский край». А Булат отвечает на подобные комментарии: «Сладенький, уж я лучше других знаю их «суровость»!», — и снабжает свои сообщения соответствующими смайликами.

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ИСТОЧНИК KP.RU