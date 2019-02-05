2019-02-05T12:35:30+03:00
Происшествия

На Алтае осудили мужчину, который до смерти забил поленьями сожительницу

Дарья САВЕНКО
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Суд вынес приговор 31-летнему жителю Хабарского района, который истязал свою сожительницу, от чего та в итоге скончалась.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина жестоко избивал гражданскую супругу, так как она зависела от него в материальном плане. В январе прошлого года, распивая вместе спиртные напитки, они повздорили. Мужчина начал избивать сожительницу поленьями. Спустя сутки от полученных травм она скончалась.

Кроме того, следователи доказали, что осенью 2017 года он залез в дом односельчанина, а через месяц при попытке сбежать из помещения дежурной части отдела полиции, оскорбил представителя власти. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание за совершение имущественных преступлений, а также умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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