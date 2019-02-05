«Скорая помощь» сбила в Барнауле мужчину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-05T12:32:23+03:00

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Машина «скорой помощи» сбила 26-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Барнауле сегодня, 5 февраля.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, ДТП с наездом на пешехода произошло на Павловском тракте в районе здания №52В. За рулем автомобиля «скорой помощи» находился 67-летний водитель. Известно, что пострадавшего в ДТП уже другая машина «скорой помощи» доставила в больницу.

Накануне, 4 февраля, еще одно ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» произошло в Горно-Алтайске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай, в «скорую помощь» врезалась «Лада Калина». Уже установлено, что водитель легковушки не уступил дорогу «скорой помощи», которая ехала на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате этого ДТП в больницу были доставлены водитель и 23-летняя пассажирка «Лады Калины». Также пострадали два пассажира кареты «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU