Погода на 6 февраля 2019 года в Барнауле: -20 градусов и ветер
В среду, 6 февраля 2019 года, в Барнауле ожидается -31 градус ночью и -20 – днем.
Как рассказали синоптики, в краевой столице переменная облачность, ночью без осадков, в конце дня возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура ночью -30…-32, днем -20…-22 градуса.
По Алтайскому краю переменная облачность, в южных и восточных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы местами изморозь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14м/с. Температура ночью -27…-32, местами в северных и восточных районах до -39, в южных районах -20…-25. Днем ожидается -17…-22, в западных районах до -28, в предгорных районах до -12 градусов.
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Эта неделя в Алтайском крае ожидается аномально холодной. По прогнозам, столбик термометра опустится до -45 градусов и ниже. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU