Алтайская воровка дистанционно крала деньги у жителей другого региона
В Алтайском крае задержали 32-летнюю женщину, которую подозревают в дистанционных кражах денег с банковских карт жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемая проживала в Барнауле. Предварительно установлено, что она пользовалась распространенной у мошенников схемой. В частности злоумышленница рассылала неизвестным ей людям информацию о том, что их банковская карта заблокирована. Для разблокировки она запрашивала данные банковских карт и секретные пароли.
В итоге ей удалось обмануть несколько десятков человек. Женщину задержали при поддержке сотрудников Росгвардии и уже этапировали в Ханты-Мансийск для проведения следственных действий.
По фактам совершения преступлений возбуждено 15 уголовных дел.
В настоящее время полицейские устанавливают ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Граждан, пострадавших от ее действий, просят обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU