2019-02-05T11:45:05+03:00
Происшествия

Алтайская воровка дистанционно крала деньги у жителей другого региона

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайская воровка дистанционно крала деньги у жителей другого регионаАлтайская воровка дистанционно крала деньги у жителей другого регионаФото: предоставлено пресс-службой
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В Алтайском крае задержали 32-летнюю женщину, которую подозревают в дистанционных кражах денег с банковских карт жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемая проживала в Барнауле. Предварительно установлено, что она пользовалась распространенной у мошенников схемой. В частности злоумышленница рассылала неизвестным ей людям информацию о том, что их банковская карта заблокирована. Для разблокировки она запрашивала данные банковских карт и секретные пароли.

В итоге ей удалось обмануть несколько десятков человек. Женщину задержали при поддержке сотрудников Росгвардии и уже этапировали в Ханты-Мансийск для проведения следственных действий.

По фактам совершения преступлений возбуждено 15 уголовных дел.

В настоящее время полицейские устанавливают ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Граждан, пострадавших от ее действий, просят обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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