2019-02-05T11:43:13+03:00
Политика

Алтайский министр финансов покидает пост

САПОЖКОВА Александра
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Владимир ПритуповВладимир ПритуповФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Виктор Томенко накануне, 4 февраля, подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий зампредседателя правительства Алтайского края, министра финансов Владимира Притупова.

Заявление Притупов написал по собственному желанию. Дело в том, что чиновник переходит на службу в аппарат правительства РФ. Официально от должности он освобождается 11 февраля 2019 года. А с 5 февраля находится в отпуске, сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Врио зампредседателя правительства края, министра финансов с 12 февраля назначен Данил Ситников – ныне замминистра финансов. Он работает в Минфине региона с 1999 года, в должности заместителя министра - с июля 2015 года. Является кандидатом экономических наук.

Владимир Притупов занимал пост зампредседателя правительства и министра финансов с 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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