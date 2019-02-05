Алтайский министр финансов покидает пост

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-05T11:43:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Виктор Томенко накануне, 4 февраля, подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий зампредседателя правительства Алтайского края, министра финансов Владимира Притупова.

Заявление Притупов написал по собственному желанию. Дело в том, что чиновник переходит на службу в аппарат правительства РФ. Официально от должности он освобождается 11 февраля 2019 года. А с 5 февраля находится в отпуске, сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Врио зампредседателя правительства края, министра финансов с 12 февраля назначен Данил Ситников – ныне замминистра финансов. Он работает в Минфине региона с 1999 года, в должности заместителя министра - с июля 2015 года. Является кандидатом экономических наук.

Владимир Притупов занимал пост зампредседателя правительства и министра финансов с 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU