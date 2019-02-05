Одну ледовую переправу закрыли в Алтайском крае
В Алтайском крае закрыли одну из ледовых переправ. Она находилась в Шелаболихинском районе.
Переправа соединяла села Шелаболиха и Новообинцево. Таким образом, на данный момент в крае действую лишь семь официальных ледовых переправ. Они располагаются в следующих районах:
- река Обь - Быстроистокский район (село Быстрый Исток - село Акутиха, 6 тонн);
- река Обь - Каменский район (причал Островная – город Камень-на-Оби, 10 тонн);
- река Обь - Усть-Пристанский район (село Вяткино - село Клепиково, 20 тонн);
- река Обь – Калманский район (райцентр Калманка – село Усть-Алейка, 10 тонн);
- река Обь – Шелаболихинский район (райцентр Шелаболиха – село Иня, 2,5 тонн);
- река Обь - Усть-Пристанский район (райцентр Усть-Чарышская Пристань – село Чеканиха, 10 тонн);
- река Катунь – Советский район (село Шульгинка – поселок Амурский, 30 тонн).
Напомним, что выход и выезд на лед вне официальных переправ, является нарушением. Это запрещено и полагается штраф от 100 до 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU