2019-02-05T10:47:07+03:00
Происшествия

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Алтайском крае

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Сегодня, 5 февраля, на 22-м километре автодороги «Урожайный – Стуково – Новые Зори – Шахи» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло в 7 часов утра. 42-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь со стороны Стуково в направлении села Новые Зори вовремя не заметил пешехода. В результате 69-летняя женщина, которая переходила дорогу в неустановленном месте, оказалась под колесами автомобиля.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда «скорой помощи».

Сотрудники полиции уже проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что накануне на алтайской трассе произошло двойное ДТП, в котором погиб 44-летний мужчина. В иномарку, в которой он находился, сначала врезалась другая легковая машина, а спустя 15 минут автомобиль протаранил тягач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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