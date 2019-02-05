2019-02-05T10:28:42+03:00
Происшествия

40-летний мужчина напал на знакомого с ножом на именинах

Иван ОЛЕКСЮК
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Поножовщиной закончился день рождения 42-летнего барнаульца. Все произошло 2 февраля в доме по улице Сухэ-батора.

Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», в гости к 42-летнему мужчине, его жене и 4-летнему ребенку пришли старые друзья. Началось застолье.

- Ближе к полуночи дамы извинились и удалились в подъезд на перекур, дабы обсудить свои женские секретики. Однако идиллию сплетен нарушил внезапно прибежавший сынишка именинника, который кричит, что с папиным другом творится что-то очень странное, да и к тому же у папки торчит из груди нож, - пишет канал.

К счастью, беднягу-именинника удалось спасти, а против его друга, который набросился на него с ножом, возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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