Несколько сумок женского белья и детской спортивной формы украли на Алтае

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-05T09:08:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Жертвой двух воров стала предпринимательница из Славгорода, которая торговала одеждой.

Вечером неизвестные сорвали навесной замок с двери многоэтажного дома, ведущий в подвал и забрались в помещение. Местная предпринимательница приспособила его под склад, где хранила товар. Злоумышленники набили женским бельем и детскими спортивными костюмами семь хозяйственных сумок. К моменту задержания одну из них они успели продать случайным знакомым всего за 500 рублей. Тем не менее, полицейские товар изъяли.

Подозреваемыми оказались двое мужчин – 26 и 28 лет. Ранее у обоих были судимости, более того, один из воров совсем недавно вышел на свободу. Не исключено, что ему придется вернуться в места не столь отдаленные. Пока что точная сумма ущерба устанавливается. Когда его подсчитают, будет приято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU