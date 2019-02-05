Несколько сумок женского белья и детской спортивной формы украли на Алтае
Жертвой двух воров стала предпринимательница из Славгорода, которая торговала одеждой.
Вечером неизвестные сорвали навесной замок с двери многоэтажного дома, ведущий в подвал и забрались в помещение. Местная предпринимательница приспособила его под склад, где хранила товар. Злоумышленники набили женским бельем и детскими спортивными костюмами семь хозяйственных сумок. К моменту задержания одну из них они успели продать случайным знакомым всего за 500 рублей. Тем не менее, полицейские товар изъяли.
Подозреваемыми оказались двое мужчин – 26 и 28 лет. Ранее у обоих были судимости, более того, один из воров совсем недавно вышел на свободу. Не исключено, что ему придется вернуться в места не столь отдаленные. Пока что точная сумма ущерба устанавливается. Когда его подсчитают, будет приято решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU