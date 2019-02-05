2019-02-05T08:36:01+03:00
Общество

75 междугородних рейсов отменит барнаульский автовокзал 5 февраля

В планах на 6 февраля еще восемь автобусов
Анна СЕМИНА
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Барнаульский автовокзал из-за морозов продолжает отменять междугородние рейсы. Во вторник, 5 февраля, таковых будет, как минимум, 75.

По данным предприятия, рейсы стали отменять еще с ночи. В рейс не вышли автобусы до Толмачево, Глушинки, Колыванского, Косихи, Горно-Алтайска, Ярового, Ключей, Рубцовска, Тальменки и ряда других населенных пунктов.

В ближайших планах закрытие рейсов в Усть-Калманку, Алейск, Толмачево, Алтай, Новичиху, Тальменку, Чемал, Новосибирск и ряд других городов и сел. В целом в списке на сегодняшний день 75 автобусов. Причем это не предел. Уже есть примерное расписание на среду, 6 февраля. Завтра остаться в гаражах могут автобусы до Рубцовска на 6.40, до Чарышского на 9.30, до Староалейского на 13.15, до Новосибирска на 14.40 и 15.40, до Белокурихи на 17.30, до Бурлы на 18.25 и до Бишкека на 22.00.

Дополнительную информацию по своим рейсам вы пожжете получить по телефону справочной службы автовокзала: 8 (3852) 61-79-79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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