В Алтайском крае могут закрыть жилищную программу для ветеранов ВОВ

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-05T08:16:00+03:00

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В Алтайском крае продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, однако не исключено, что в ближайшие годы программу могут закрыть.

По состоянию на 1 февраля 2019 года в очереди на улучшение жилищных условий стоят 73 ветерана. В этом году нашему региону на эти цели выделят 43,9 миллиона рублей, что позволит улучшить условия жизни 35 очередникам. Деньги должны поступить уже в первом квартале текущего года.

Если обеспечение ветеранов продолжится таким же темпом, то уже в ближайшие пару лет программа будет выполнена.

Напомним, в период с 2010 по 2018 гол в Алтайском крае жильем были обеспечены 7863 ветерана Великой Отечественной войны. Они были поставлены на учет после 1 марта 2005 года. В общей сложности на реализацию программы было затрачено 7 713,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU