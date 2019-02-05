2019-02-05T08:12:31+03:00
Происшествия

Пожарный автомобиль врезался в столб в центре Барнаула

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пожарный автомобиль врезался в столб в центре БарнаулаПожарный автомобиль врезался в столб в центре БарнаулаФото: со страницы vk.com/barneos22
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины «Урал» и легкового автомобиля Nissan Primera произошло в центре Барнаула накануне, 4 февраля.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, ДТП зафиксировали в 16 часов 40 минут. Пожарный автомобиль «Урал» и Nissan Primera столкнулись на пересечении улиц Горького и Анатолия. После этого «Урал» врезался в столб. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

Тем временем горожане активно комментируют сообщение об этой аварии в сообществе «Barnaul 22».

– Как можно не увидеть пожарную машину? – задался вопросом Иван Иванов.

– Водитель легковушки по телефону говорил, он и меня не заметил, размахивающего ему руками, – написал очевидец этого ДТП Дмитрий Михалёв.

– Глупо не видеть и лезть под него, что-то кому-то доказывать поздно будет, когда «Урал» переедет и не заметит. И ко всему тому, не просто так несется такой авто с мигалками, пожар может случиться у любого всякое бывает в жизни, – добавил Александр Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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