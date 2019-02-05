2019-02-05T06:36:58+03:00
Общество

В центре Барнаула отключили светофоры

Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 5 февраля, в центре Барнаула отключили светофоры на одном из перекрестков.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, до 12:00 не работают светофоры на пересечении проспекта Ленина с улицей Союза Республик. Также с 13:00 отключат светофоры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Включат их в 16:30. Такое неудобство для пешеходов и водителей связано с плановыми ремонтными работами.

Водителей просят быть внимательными при проезде нерегулируемых перекрестков и соблюдать требования дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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