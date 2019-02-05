2019-02-05T06:14:52+03:00
Общество

Более 50 тысяч жителей Алтайского края не имеют доступ к цифровому телевидению

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Более 50 тысяч жителей Алтайского края не имеют доступ к цифровому телевидениюБолее 50 тысяч жителей Алтайского края не имеют доступ к цифровому телевидениюФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Полный переход на цифровое эфирное телевидение намечен в Алтайском крае на 3 июня 2019 года. Между тем, около 53 тысяч жителей региона пока не имеют возможности на новый формат.

Накануне, 4 февраля, министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов на специальной пресс-конференции рассказал о том, цифровым сигналом, который обеспечивает в эфире 20 бесплатных каналов, включенных в два мультиплекса, обеспечены 97,7% населения.

– При этом 2,3% населения не охвачено цифровым эфирным телевидением. Набирается почти 53 тыс. человек, а это для края большая цифра. Эти люди живут в 248 населенных пунктах, где нет устойчивого сигнала. Мы разработали меры поддержки таких жителей, – сообщил Евгений Зрюмов.

Министр подчеркнул, что этим жителям края будет оказана помощь по приобретению спутникового оборудования. Региональные власти заверяют, что абсолютно все жители края будут охвачены возможностью пользоваться цифровым телевидением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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