2019-02-05T05:48:02+03:00
Происшествия

Сельчанин расплатился за продукты пятитысячной купюрой из банка приколов

Дарья САВЕНКО
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Мужчина рассчитался пятитысячной купюрой с надписью «Билет банка приколов. Пять тысяч дублей»Мужчина рассчитался пятитысячной купюрой с надписью «Билет банка приколов. Пять тысяч дублей»Фото: предоставлено пресс-службой
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В Алтайском крае сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который рассчитался в магазине пятитысячной купюрой из банка приколов. Инцидент произошел в одном из торговых павильонов села Зональное в январе.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина рассчитался за продукты питания пятитысячной купюрой с надписью «Билет банка приколов. Пять тысяч дублей». Она была так похожа на настоящую, что продавец не обратила на это внимание и дала сдачу более четырех тысяч рублей. Забрав товар и деньги, сельчанин ушел. Вскоре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Стражи порядка посмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале магазина, установили личность и разыскали предприимчивого покупателя.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Известно, что мужчина ранее уже неоднократно был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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