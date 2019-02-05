2019-02-05T05:30:40+03:00
Происшествия

За морозные сутки в Алтайском крае сгорело три автомобиля

Дарья САВЕНКО
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В минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрированы три возгорания транспортных средств. Произошло это в Калманском районе, в Рубцовске и Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, основными причинами происходящих на автотранспорте пожаров являются нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств и неосторожное обращение с огнем. Самая распространенная ситуация – это короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке двигателя. Именно поэтому необходимо регулярно проводить осмотр состояния электрооборудования.

При морозах спасатели просят не отогревать двигатель открытым огнем, а также не производить зарядку аккумуляторной батареи непосредственно в автомобиле.

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Эта неделя в Алтайском крае ожидается аномально холодной. По прогнозам, столбик термометра опустится до -45 градусов и ниже (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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