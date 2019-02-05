Барнаульского ловеласа поймали на краже

СЕГОДНЯ 05:16 2019-02-05T05:16:23+03:00

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В Барнауле 32-летний мужчина знакомился с женщинами на сайтах, втирался к ним в доверие, а потом обворовывал.

Об этом сообщает канал «Unusual Crimes Barnaul». Мужчина зарегистрировался на сайте знакомств в январе этого года. После нескольких ночей, првоеденных с девушками, он выходил из дома под предлогом купить сигарет, брал с собой смартфоны пострадавших и больше не возвращался. Зато через некоторое время он подыскивал себе уже новую знакомую, и все повторялось по прежней схеме.

Две девушки обратились в полицию с заявлением о краже. Ловеласа быстро вычислили. После того, как его доставили в участок, тот во всем признался. Его обязали возместить пострадавшим ущерб. О возбуждении уголовного дела против барнаульского ловеласа не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU