Почти 12 тыс больных раком выявили в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 04:49 2019-02-05T04:49:51+03:00

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В Алтайском крае растет онкологическая заболеваемость. В прошлом году врачи поставили такой диагноз 12 466 жителям региона. Это на 3% больше, чем в 2017 году.

Как и прежде больше всего раком болеют в таких районах как Змеиногорский, Топчихинский, Романовский, Усть-Пристанский, Баевский и Кытмановский.

Первые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у мужчин занимают легкие, предстательная железа и патологии кожи. У женщин в тройке лидеров – рак молочной железы, рак кожи и тела матки.

- Рост онкозаболеваемости – это не эндемичная особенность Алтайского края, а общемировая тенденция. Медики объясняют причины такого роста увеличением продолжительности жизни населения и появлением современных методов диагностики, которые позволяют выявить опухоль на ранних стадиях. Именно в ранней диагностике онкозаболеваний алтайским онкологам удалось добиться в 2018 году заметных результатов: уровень выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях вырос до 58,5%, - сообщает краевой минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU