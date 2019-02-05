2019-02-05T06:32:46+03:00
Общество

Алтайская журналистка победила во Всероссийском конкурсе работ, посвященном онкологии

Иван ОЛЕКСЮК
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Снимок во время репортажа из операционной.Снимок во время репортажа из операционной.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Редактор «КП» на Алтае Ольга Ведерникова победила в конкурсе лучших журналистских работ, посвященном проблемам онкологии «Ради жизни».

Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» подвел итоги конкурса 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака. Статья Ольги Ведерниковой стала лучшей в номинации «Врачи против рака. Лучший печатный материал».

- Если бы у меня была вторая жизнь, я бы стала хирургом. Это однозначно. Но я так счастлива, что благодаря своей работе могу попасть туда, куда многим вход воспрещен. Например, в операционную. А когда потом твой репортаж из операционной еще и становится победителем на федеральном конкурсе для журналистов, так это вообще радости нет предела! - говорит Ольга.

Всего в конкурсе участвовали больше 150 материалов со всех уголков страны.

- Честно говоря, мы опасались, что конкурс сорвется. Что журналисты не захотят принимать в нем участие, что не поступят достойные материалы. Однако, наши сомнения развеялись уже спустя несколько дней после старта приема конкурсных заявок – материалы начали поступать со всей страны: от Калининграда до Владивостока! – говорят организаторы.

Присланные статью, сюжеты на телевидении и передачи на радио оценивало жюри, из представителей Фонда «Вместе против рака», представителей других НКО, врачей-онкологов, а также членов Союза журналистов России.

- Уважаемые журналисты, благодарю вас за то, что вы откликнулись на наше приглашение принять участие в конкурсе! Освящая проблемы онкологии, вы делаете очень важное дело – ведь об этом нужно писать и говорить! Спасибо за ваш труд! Желаю удачи и успехов! – сказал доктор медицинских наук, профессор, президент Фонда «Вместе против рака» Игорь Русаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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