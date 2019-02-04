Бывшего барнаульского опера будут судить за мошенничество
Бывший оперуполномоченный уголовного розыска барнаульской полиции предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в июне 2017 года полицейский ввел в заблуждении предпринимателя. Оперуполномоченный пообещал человеку, что поможет ему избежать уголовного преследования за вознаграждение. В итоге предприниматель заплатил ему 480 тысяч рублей, но полицейский не помог ему, поскольку не имел для этого законных оснований.
Уже после того, как предприниматель был привлечен к уголовной ответственности, он обратился в полицию с заявлением, в котором рассказал о недавних взаимоотношениях с сотрудником уголовного розыска. В результате оперуполномоченного уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме и компенсировал материальный вред, причиненный потерпевшему.
Следствием собраны достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU