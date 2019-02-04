2019-02-04T17:22:24+03:00
Происшествия

Бывшего барнаульского опера будут судить за мошенничество

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бывшего барнаульского опера будут судить за мошенничествоБывшего барнаульского опера будут судить за мошенничествоФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бывший оперуполномоченный уголовного розыска барнаульской полиции предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в июне 2017 года полицейский ввел в заблуждении предпринимателя. Оперуполномоченный пообещал человеку, что поможет ему избежать уголовного преследования за вознаграждение. В итоге предприниматель заплатил ему 480 тысяч рублей, но полицейский не помог ему, поскольку не имел для этого законных оснований.

Уже после того, как предприниматель был привлечен к уголовной ответственности, он обратился в полицию с заявлением, в котором рассказал о недавних взаимоотношениях с сотрудником уголовного розыска. В результате оперуполномоченного уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме и компенсировал материальный вред, причиненный потерпевшему.

Следствием собраны достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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