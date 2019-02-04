Губернатор Алтайского края рассчитывает на поддержку прокуратуры в развитии региона

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-04T16:41:19+03:00

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Виктор Томенко сегодня, 4 февраля, принял участие в заседании коллегии прокуратуры Алтайского края, которое было посвящено подведению итогов работы ведомства за 2018 год и определению задач на будущее.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на коллегии прозвучала информация о том, что в прошедшем году работа прокуроров была в первую очередь направлена на защиту прав граждан на оплату труда, качественные и доступные медицинские услуги, а также на защиту жилищных прав. Отдельное внимание было уделено участникам долевого строительства жилья.

В свою очередь губернатор региона высоко оценил сложившийся уровень взаимодействия правительства Алтайского края, органов муниципальной власти с прокуратуро, выразив уверенность в том, что совместная работа продолжит приносить позитивные результаты.

В частности Виктор Томенко озвучил, что одним из направлений совместной работы органов краевой власти и прокуратуры станет контроль за реализацией национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU