Группу браконьеров с поличным задержали в Алтайском крае
Четверых мужчин и одну женщину задержали в Локтевском районе Алтайского края по подозрению в браконьерстве. У задержанных обнаружили туши косуль, оружие и боеприпасы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, по предварительным данным задержанные незаконно охотились в угодьях Локтевского района. У них изъяли автомобиль УАЗ с прицепом, в котором находился снегоход, а под ним были спрятаны туши животных.
Также у подозреваемых в браконьерстве изъяли три карабина «Вепрь», два гладкоствольных ружья, боеприпасы, три ножа и четыре радиостанции. Уточняется, что все оружие было зарегистрировано.
По предварительным данным сумма ущерба составила 360 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.
Подозреваемым грозит штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU