Группу браконьеров с поличным задержали в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 15:27 2019-02-04T15:27:06+03:00

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Четверых мужчин и одну женщину задержали в Локтевском районе Алтайского края по подозрению в браконьерстве. У задержанных обнаружили туши косуль, оружие и боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, по предварительным данным задержанные незаконно охотились в угодьях Локтевского района. У них изъяли автомобиль УАЗ с прицепом, в котором находился снегоход, а под ним были спрятаны туши животных.

Также у подозреваемых в браконьерстве изъяли три карабина «Вепрь», два гладкоствольных ружья, боеприпасы, три ножа и четыре радиостанции. Уточняется, что все оружие было зарегистрировано.

По предварительным данным сумма ущерба составила 360 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.

Подозреваемым грозит штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU