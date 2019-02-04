2019-02-04T15:27:06+03:00
Происшествия

Группу браконьеров с поличным задержали в Алтайском крае

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Группу браконьеров с поличным задержали в Алтайском краеГруппу браконьеров с поличным задержали в Алтайском краеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Четверых мужчин и одну женщину задержали в Локтевском районе Алтайского края по подозрению в браконьерстве. У задержанных обнаружили туши косуль, оружие и боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, по предварительным данным задержанные незаконно охотились в угодьях Локтевского района. У них изъяли автомобиль УАЗ с прицепом, в котором находился снегоход, а под ним были спрятаны туши животных.

Также у подозреваемых в браконьерстве изъяли три карабина «Вепрь», два гладкоствольных ружья, боеприпасы, три ножа и четыре радиостанции. Уточняется, что все оружие было зарегистрировано.

По предварительным данным сумма ущерба составила 360 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.

Подозреваемым грозит штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшего барнаульского опера будут судить за мошенничество
Губернатор Алтайского края рассчитывает на поддержку прокуратуры в развитии региона
Справедливороссы Барнаула борются с незаконной «коммуналкой»
Неопытные водители за 2018 год на дорогах Алтая создали 165 аварий
Двух подростков подозревают в краже из дачного домика
Водитель иномарки погиб под Барнаулом после двойного ДТП
Бывший сотрудник СИЗО передал заключенному сотовый телефон
Две жительницы Рубцовска украли у местного пенсионера все сбережения
В центре Барнаула произошел порыв трубы
Прокуратура Бийска может наказать лишь часть депутатов гордумы
В ТРЦ «Галактика» объяснили, почему сработала пожарная сигнализация
На Алтае объявили штормпрогноз
Почему на Алтае теряются люди
Залетный вор украл в барнаульских храмах около 30 тысяч рублей
Инженер Бийского олеумного завода получил срок за смерть сотрудника
Почетным донорам увеличили пособие на Алтае
Квартирант украл дорогой телевизор
Почти 40 рейсов отменил барнаульский автовокзал 4 февраля
2ГИС подготовил подборку мест «Где покататься на лыжах»
Дворец культуры и спорта построят в Рубцовске
В прохладе и чистоте: как правильно хранить яйца
Жители Барнаула могут посетить необычную выставку инсталляций
Жесткое ДТП в Бийске: трамвай смял иномарку
Хоккеисты «Алтая» проиграли явному аутсайдеру турнирной таблицы
Посетителей барнаульской «Галактики» эвакуировали из-за пожарной тревоги
Продавец детского автокресла перевела мошенникам 12 тысяч рублей