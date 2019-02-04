Справедливороссы Барнаула борются с незаконной «коммуналкой»

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-04T14:19:36+03:00

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Отделение партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае продолжает борьбу против незаконной «коммуналки», которую приписывают жителям региона.

Потерпевшие, коими себя считают жители многоквартирного дома в Барнауле, обратились за помощью специалистов Центра защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Их не устраивала сумма в графе за оплату водоснабжения ОДН. Жалобу перенаправили в Государственную жилищную комиссию. Проверка показала, что претензии жителей дома действительно оправданы. В результате управляющей компании, которая занимается обслуживанием многоэтажки, было выписано предписание о перерасчете. Коммунальщикам пришлось вернуть собственникам жилья более 66 тысяч рублей.

Еще один случай произошел в июне прошлого года. Жительница Барнаула и по совместительству председатель Совета многоквартирного дома по улице Петра Сухова Ольга Марсова, стала участницей семинара на тему: «Как взять свой дом под контроль». Его организатором также был Центр защиты прав граждан. Пользуясь случаем, она обратилась за помощью по вопросу правомерности начисления управляющей компанией платы за водоснабжение ОДН.

Ее жалобу направили в Государственную жилищную комиссию. В официальном ответе приведен расчет нормативного потребления горячей и холодной воды в доме. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что ООО «УК «Октябрьский» незаконно превышает начисления по этой статье.

В адрес УК было выдано предписание о пересчете. За период с 2017 по 2018 год жители переплатили 66400 рублей. Это примерно по 700 рублей с квартиры.

- Мы сначала самостоятельно пытались предъявлять претензии к управляющей компании, но ничего из этого не вышло. И только после обращения в Центр защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» дело сдвинулось с мертвой точки. Они взяли его под контроль, произвели все расчеты, обратились в жилинспекцию. В результате справедливость восторжествовала, – отметила Ольга Марсова.

ИСТОЧНИК KP.RU