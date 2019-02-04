Неопытные водители за 2018 год на дорогах Алтая создали 165 аварий

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-04T13:38:37+03:00

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В ГИБДД Алтайского края подсчитали, сколько аварийных ситуаций создали неопытные водители на дорогах региона за прошлый, 2018 год.

Водители, чей стаж менее двух лет, совершили 165 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли два человека и еще 244 получили травмы. В полиции считают, что аварии происходят из-за того, что «чайники» считают себя уверенными и находящимися в полной безопасности. Однако это чувство обманчиво.

Так, к примеру, 1 февраля прошлого года около полудня в Барнауле, на улице Попова, водитель «шестерки» сбил тех пешеходов. Им потребовалась госпитализация. Когда началось разбирательство, выяснилось, что водительский стаж виновника аварии составляет менее месяца.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело. Постановлением следователя транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку до решения суда, - сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU