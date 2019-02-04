2019-02-04T13:08:11+03:00
Происшествия

Двух подростков подозревают в краже из дачного домика

Свою вину они уже признали
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двух подростков 16-ти и 17-ти лет подозревают в краже из дачного домика в Алтайском крае.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю сообщают, что по данным следствия, в апреле 2017 года жительница Барнаула, приехав на свою дачу в Бобровку заметила, что дверь в домик открыта, а из помещения кто-то украл имущество, на общую сумму более восьми тысяч рублей.

Под подозрение попали двое подростков, которые живут в этом селе. Оперативники выяснили, что они забрались в домик и украли два двигателя от холодильников, которые впоследствии сдали в пункт приема металла. Помимо этого стало известно, что старший причастен к краже газового баллона и точильного станка из этого же дома, которую он совершил зимой.

Свою вину парни уже признали. Сейчас их дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неопытные водители за 2018 год на дорогах Алтая создали 165 аварий
Водитель иномарки погиб под Барнаулом после двойного ДТП
Бывший сотрудник СИЗО передал заключенному сотовый телефон
Две жительницы Рубцовска украли у местного пенсионера все сбережения
В центре Барнаула произошел порыв трубы
Прокуратура Бийска может наказать лишь часть депутатов гордумы
В ТРЦ «Галактика» объяснили, почему сработала пожарная сигнализация
На Алтае объявили штормпрогноз
Почему на Алтае теряются люди
Залетный вор украл в барнаульских храмах около 30 тысяч рублей
Инженер Бийского олеумного завода получил срок за смерть сотрудника
Почетным донорам увеличили пособие на Алтае
Квартирант украл дорогой телевизор
Почти 40 рейсов отменил барнаульский автовокзал 4 февраля
2ГИС подготовил подборку мест «Где покататься на лыжах»
Дворец культуры и спорта построят в Рубцовске
В прохладе и чистоте: как правильно хранить яйца
Жители Барнаула могут посетить необычную выставку инсталляций
Жесткое ДТП в Бийске: трамвай смял иномарку
Хоккеисты «Алтая» проиграли явному аутсайдеру турнирной таблицы
Посетителей барнаульской «Галактики» эвакуировали из-за пожарной тревоги
Продавец детского автокресла перевела мошенникам 12 тысяч рублей