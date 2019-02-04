Двух подростков подозревают в краже из дачного домика

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-04T13:08:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух подростков 16-ти и 17-ти лет подозревают в краже из дачного домика в Алтайском крае.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю сообщают, что по данным следствия, в апреле 2017 года жительница Барнаула, приехав на свою дачу в Бобровку заметила, что дверь в домик открыта, а из помещения кто-то украл имущество, на общую сумму более восьми тысяч рублей.

Под подозрение попали двое подростков, которые живут в этом селе. Оперативники выяснили, что они забрались в домик и украли два двигателя от холодильников, которые впоследствии сдали в пункт приема металла. Помимо этого стало известно, что старший причастен к краже газового баллона и точильного станка из этого же дома, которую он совершил зимой.

Свою вину парни уже признали. Сейчас их дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU