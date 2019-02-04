2019-02-04T12:48:21+03:00
Происшествия

Водитель иномарки погиб под Барнаулом после двойного ДТП

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два дорожно-транспортных происшествия с интервалом в 15 минут стоили жизни 44-летнему водителю Toyota Avensis. В первой аварии мужчина получил травмы, а спустя немного времени его машину смяла фура.

Подробности случившегося рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края. Первая авария произошла сегодня, 4 февраля, в 7 часов 30 минут на 180 километре Чуйского тракта.

По предварительной информации 69-летний водитель автомобиля Toyota Alphard, объезжая стоявший на его пути фургон Ford Transit, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis.

В результате столкновения пострадали водитель Toyota Avensis и пассажирка из Toyota Alphard. В результате 67-летней женщине потребовалась госпитализация.

Буквально через 15 минут после этого ДТП в стоящий автомобиль Toyota Avensis врезался тягач Scania R114G, за рулем которого находился 50-летний водитель. Грузовой автомобиль ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В результате водитель Toyota Avensis от новых полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неопытные водители за 2018 год на дорогах Алтая создали 165 аварий
Двух подростков подозревают в краже из дачного домика
Бывший сотрудник СИЗО передал заключенному сотовый телефон
Две жительницы Рубцовска украли у местного пенсионера все сбережения
В центре Барнаула произошел порыв трубы
Прокуратура Бийска может наказать лишь часть депутатов гордумы
В ТРЦ «Галактика» объяснили, почему сработала пожарная сигнализация
На Алтае объявили штормпрогноз
Почему на Алтае теряются люди
Залетный вор украл в барнаульских храмах около 30 тысяч рублей
Инженер Бийского олеумного завода получил срок за смерть сотрудника
Почетным донорам увеличили пособие на Алтае
Квартирант украл дорогой телевизор
Почти 40 рейсов отменил барнаульский автовокзал 4 февраля
2ГИС подготовил подборку мест «Где покататься на лыжах»
Дворец культуры и спорта построят в Рубцовске
В прохладе и чистоте: как правильно хранить яйца
Жители Барнаула могут посетить необычную выставку инсталляций
Жесткое ДТП в Бийске: трамвай смял иномарку
Хоккеисты «Алтая» проиграли явному аутсайдеру турнирной таблицы
Посетителей барнаульской «Галактики» эвакуировали из-за пожарной тревоги
Продавец детского автокресла перевела мошенникам 12 тысяч рублей