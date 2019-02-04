Водитель иномарки погиб под Барнаулом после двойного ДТП

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-04T12:48:21+03:00

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Два дорожно-транспортных происшествия с интервалом в 15 минут стоили жизни 44-летнему водителю Toyota Avensis. В первой аварии мужчина получил травмы, а спустя немного времени его машину смяла фура.

Подробности случившегося рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края. Первая авария произошла сегодня, 4 февраля, в 7 часов 30 минут на 180 километре Чуйского тракта.

По предварительной информации 69-летний водитель автомобиля Toyota Alphard, объезжая стоявший на его пути фургон Ford Transit, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis.

В результате столкновения пострадали водитель Toyota Avensis и пассажирка из Toyota Alphard. В результате 67-летней женщине потребовалась госпитализация.

Буквально через 15 минут после этого ДТП в стоящий автомобиль Toyota Avensis врезался тягач Scania R114G, за рулем которого находился 50-летний водитель. Грузовой автомобиль ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В результате водитель Toyota Avensis от новых полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU