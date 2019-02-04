2019-02-04T12:03:35+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник СИЗО передал заключенному сотовый телефон

За это он попросил в ответ взятку
Анна СЕМИНА
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За сотовый телефон сотрудник СИЗО потребовал взяткуЗа сотовый телефон сотрудник СИЗО потребовал взяткуФото: Анна СЕМИНА
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Бывший сотрудник следственного изолятора города Бийска Алтайского края пойдет под суд за то, что превысил свои должностные полномочия – он передал заключенному сотовый телефон.

Все произошло в марте прошлого года. Нарушая все правила, сотрудник СИЗО передал заключенному сотовый телефон и разрешил им пользоваться, заверив, что не будет против. Однако взамен он потребовал с него взятку. Не все сразу, а систематическую. «Взносы» составляли от двух до 15 тысяч рублей.

- За общее попустительство по службе в его пользу, осужденный отдал в общей сложности, 34 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Деньги он передавал как лично, так и через посредника. В это время за сотрудником СИЗО наблюдали сотрудники УФСБ.

Сейчас обвиняемый сам находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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