2019-02-04T11:42:28+03:00
Происшествия

Две жительницы Рубцовска украли у местного пенсионера все сбережения

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пенсионер из Рубцовска поплатился за излишнюю доверчивость. Пожилой мужчина открыл двери своей квартиры двум незнакомкам, которые представились сотрудницами полиции. В итоге они украли у него все деньги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, одна из злоумышленниц стала отвлекать пенсионера разговорами, а вторая в это время начала ходить по комнатам квартиры с целью поиска денег. В итоге ей удалось найти кошелек, в котором было 10 тысяч рублей. После этого в одном из ящиков комода она нашла еще 3,5 тысячи рублей и банковскую карту.

Хозяин квартиру обнаружил пропажу уже после того, как незваные гостьи ушли. Поняв, что его обокрали, он обратился с заявлением в полицию.

Известно, что подозреваемых в этом преступлении уже задержали. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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