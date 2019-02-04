В центре Барнаула произошел порыв трубы

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-04T11:12:38+03:00

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Жители Барнаула пожаловались на очередной порыв трубопровода. Авария произошла в понедельник днем, 4 февраля.

Как рассказали очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», порыв произошел в районе пересечения проспекта Социалистического и улицы Партизанской. Из-за повреждения трубы, водой залило проезжую часть. На данный момент здесь уже работает спецтехника.

По другой информации произошел порыв в системе канализации. Специалистам предстоит уточнить этот момент.

Напомним, в начале месяца градоначальник Сергей Дугин провел с главами районов оперативное совещание и потребовал на время холодов перевести все экстренные службы в состояние повышенной готовности, чтобы те могли оперативно ликвидировать аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU