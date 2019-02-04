Прокуратура Бийска может наказать лишь часть депутатов гордумы

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-04T10:31:07+03:00

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Прокуратура Бийска решила наказать за неправильную декларацию лишь часть депутатов. Такой вывод можно сделать, глядя на карточки дела на сайте суда.

Как пишет портал «Политсибру», по результатам проверки было выявлено 17 нарушителей, а вот список тех, кого могут изгнать из городской думы, заметно короче. В нем всего семь фамилий. Разбирательство в суде продолжится в предстоящую пятницу, 8 февраля. Первое состоялось 11 января, и судья потребовал предоставить дополнительные доказательства.

- В настоящее время ответчиками на сайте суда значатся четыре единоросса: Константин Белый, Александр Казаков, Юрий Кудинов, Игорь Степанов, а также по одному представителю от других фракций. Это Александр Вишняков (ЛДПР), Евгений Тиуков (СР) и Александр Хлыновский (КПРФ), - пишет источник информации.

Дело дошло до суда, потому что Бийская городская дума не стала самостоятельно отбирать мандаты. После чего прокуратура подала иск. Однако не факт, что вопрос решится в этом поле. Суд также имеет право вернуть дело в думу, чтобы все же она попрощалась с нарушителями.

В том случае, если мандатов все же лишатся все 17 провинившихся депутатов, тогда дума будет формироваться заново на досрочных выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU