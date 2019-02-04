2019-02-04T10:31:07+03:00
Политика

Прокуратура Бийска может наказать лишь часть депутатов гордумы

Если их лишат мандатов, придется формировать состав заново
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Бийска решила наказать за неправильную декларацию лишь часть депутатов. Такой вывод можно сделать, глядя на карточки дела на сайте суда.

Как пишет портал «Политсибру», по результатам проверки было выявлено 17 нарушителей, а вот список тех, кого могут изгнать из городской думы, заметно короче. В нем всего семь фамилий. Разбирательство в суде продолжится в предстоящую пятницу, 8 февраля. Первое состоялось 11 января, и судья потребовал предоставить дополнительные доказательства.

- В настоящее время ответчиками на сайте суда значатся четыре единоросса: Константин Белый, Александр Казаков, Юрий Кудинов, Игорь Степанов, а также по одному представителю от других фракций. Это Александр Вишняков (ЛДПР), Евгений Тиуков (СР) и Александр Хлыновский (КПРФ), - пишет источник информации.

Дело дошло до суда, потому что Бийская городская дума не стала самостоятельно отбирать мандаты. После чего прокуратура подала иск. Однако не факт, что вопрос решится в этом поле. Суд также имеет право вернуть дело в думу, чтобы все же она попрощалась с нарушителями.

В том случае, если мандатов все же лишатся все 17 провинившихся депутатов, тогда дума будет формироваться заново на досрочных выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неопытные водители за 2018 год на дорогах Алтая создали 165 аварий
Двух подростков подозревают в краже из дачного домика
Водитель иномарки погиб под Барнаулом после двойного ДТП
Бывший сотрудник СИЗО передал заключенному сотовый телефон
Две жительницы Рубцовска украли у местного пенсионера все сбережения
В центре Барнаула произошел порыв трубы
В ТРЦ «Галактика» объяснили, почему сработала пожарная сигнализация
На Алтае объявили штормпрогноз
Почему на Алтае теряются люди
Залетный вор украл в барнаульских храмах около 30 тысяч рублей
Инженер Бийского олеумного завода получил срок за смерть сотрудника
Почетным донорам увеличили пособие на Алтае
Квартирант украл дорогой телевизор
Почти 40 рейсов отменил барнаульский автовокзал 4 февраля
2ГИС подготовил подборку мест «Где покататься на лыжах»
Дворец культуры и спорта построят в Рубцовске
В прохладе и чистоте: как правильно хранить яйца
Жители Барнаула могут посетить необычную выставку инсталляций
Жесткое ДТП в Бийске: трамвай смял иномарку
Хоккеисты «Алтая» проиграли явному аутсайдеру турнирной таблицы
Посетителей барнаульской «Галактики» эвакуировали из-за пожарной тревоги
Продавец детского автокресла перевела мошенникам 12 тысяч рублей