В ТРЦ «Галактика» объяснили, почему сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-04T10:30:18+03:00

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Накануне, 3 февраля, из ТРЦ «Галактика» в Барнауле эвакуировали посетителей. Там сработала пожарная сигнализация.

Эвакуация посетителей ТРЦ Galaxy (Barnaul22).Автор: Юля Голенкова

- Из-за нарушения процесса приготовления пищи у одного из операторов фуд-корта сработал датчик дымоудаления, поэтому включилась пожарная сигнализация, – пояснили представители ТРЦ изданию "Толк".

В региональном МЧС рассказали, что информация о сработавшей сигнализации моментально поступила диспетчеру, однако спасатели на место не выезжали.

- В этом не было необходимости, так как в ситуации моментально разобрались, и было ясно, что это ложная тревога, – заявили в МЧС.

Напомним, информация об эвакуации появилась в паблике «Барнаул 22». Участники группы писали, что сигнализация была слышна только на фудкорте. Эвакуировали лишь часть посетителей, но потом их быстро запустили обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU