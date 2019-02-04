2019-02-04T10:06:43+03:00
Общество

На Алтае объявили штормпрогноз

Дарья САВЕНКО
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На Алтае объявили штормпрогнозНа Алтае объявили штормпрогнозФото: Дарья САВЕНКО
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Из-за аномальных холодов в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 4 по 8 февраля 2019 года температура будет опускаться до -45 градусов.

В ночь на 5 февраля температура в регионе опустится до -33…-38, в южных районах -25…-30 градусов. Днем ожидается -24…-29, местами в южных районах -14…-19 градусов. В южных и восточных районах снег, ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами в западных районах порывы до 12 м/с. В Барнауле ночью -33…-35 градусов, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Днем -24…-26 градусов, также без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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