На Алтае объявили штормпрогноз

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-04T10:06:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за аномальных холодов в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с 4 по 8 февраля 2019 года температура будет опускаться до -45 градусов.

В ночь на 5 февраля температура в регионе опустится до -33…-38, в южных районах -25…-30 градусов. Днем ожидается -24…-29, местами в южных районах -14…-19 градусов. В южных и восточных районах снег, ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами в западных районах порывы до 12 м/с. В Барнауле ночью -33…-35 градусов, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Днем -24…-26 градусов, также без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Читайте также

Почти 40 рейсов отменил барнаульский автовокзал 4 февраля

В связи с сильными морозами администрация барнаульского автовокзала совместно с перевозчиками приняла решение об отмене междугородних рейсов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU