СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-04T09:26:36+03:00

Залетный вор украл в барнаульских храмах около 30 тысяч рублей Фото: предоставлено пресс-службой

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Полицейским удалось задержать подозреваемого сразу в нескольких кражах, которые были совершены в барнаульских храмах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, злоумышленника задержали с поличным после очередной кражи пожертвований в Свято-Никольской церкви. До этого он совершил две кражи из храма Святого Дмитрия Ростовского и Знаменского женского монастыря. Злоумышленник совершал кражи путем вскрытия ящиков для пожертвований. При обходе помещений служители обнаружили взломанные замки и обратились в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей.

Раскрыть это преступление помогли записи с камер видеонаблюдения.

В одном из случаев похититель попал в зону действия камеры непосредственно в момент совершения преступления.

Известно, что 48-летний задержанный является уроженцем Иваново. 24 года своей жизни он провел в местах лишения свободы за аналогичные преступления. Чаще всего он воровал из храмов старинные иконы.

ИСТОЧНИК KP.RU