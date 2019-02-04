Инженер Бийского олеумного завода получил срок за смерть сотрудника

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-04T09:25:33+03:00

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В Алтайском крае состоялся суд над главным инженером Бийского олеумного завода, чей сотрудник погиб по его вине.

Напомним, трагедия произошла в январе 2017 года. В тот день группа рабочих демонтировала одно из зданий завода.

- Во время демонтажа фундамента здания один из рабочих обнаружил в нем ранее не просматриваемую металлическую конструкцию, содержащую смесь взрывчатого вещества. Об этом он рассказал начальнику участка и главному инженеру, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Несмотря на установленные правила техники безопасности, инженер принял решение очистить фундамент от обнаруженного вещества и продолжить демонтаж.

17 января рабочий перфоратором попытался извлечь из фундамента застрявший инструмент и в этот момент произошел взрыв. Заводчанин получил серьезные ранения и спустя несколько часов скончался в больнице. Также травмы получили еще трое рабочих.

Во время предварительного следствия инженер свою вину так и не признал. Более того, он пытался переложить ответственность на начальника участка. Тем не менее, суд признал его виновным и назначил полтора года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU