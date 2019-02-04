Почетным донорам увеличили пособие на Алтае

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-04T08:51:23+03:00

Оно составляет почти 14 тысяч 146 рублей

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В Алтайском крае с 2019 года увеличили размер ежегодной денежной выплаты почетным донорам.

Как сообщают в министерстве социальной защиты региона, граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», с этого года будут получать денежные выплаты на 4,3% больше. В цифровом эквиваленте это 14 145 рублей 98 копеек.

В ведомстве отмечают, что индексацию ежегодных денежных выплат произвели более 13 тысячам почетным донорам края. Непосредственно перечислить вознаграждение должны в первом квартале 2019 года.

Для того чтобы начать получать выплаты, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, либо в МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение о награждении нагрудным знаком. Решение о выплате будет принято в десятидневный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU