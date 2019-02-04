Квартирант украл дорогой телевизор

СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-04T08:27:18+03:00

Его подозревают в серии краж

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Полицейские Барнаула расследуют кражу дорогого телевизора, которую предположительно совершил квартирант.

С заявлением обратился житель краевой столицы. Мужчина рассказал, что сдавал квартиру посуточно. Очередным клиентом стал молодой человек.

- Потерпевший предварительно ознакомился с документами квартиранта, однако после его выселения не обнаружил в жилище телевизор. Ущерб составил около 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 29-летний житель региона. Ранее у него уже были проблемы с законом. Сейчас его проверяют на причастность к еще трем аналогичным фактам краж телевизоров из арендуемых квартир.

- Сам задержанный рассказал, что имущество продавал неизвестным, - добавляют в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU