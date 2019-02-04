Квартирант украл дорогой телевизор
Полицейские Барнаула расследуют кражу дорогого телевизора, которую предположительно совершил квартирант.
С заявлением обратился житель краевой столицы. Мужчина рассказал, что сдавал квартиру посуточно. Очередным клиентом стал молодой человек.
- Потерпевший предварительно ознакомился с документами квартиранта, однако после его выселения не обнаружил в жилище телевизор. Ущерб составил около 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 29-летний житель региона. Ранее у него уже были проблемы с законом. Сейчас его проверяют на причастность к еще трем аналогичным фактам краж телевизоров из арендуемых квартир.
- Сам задержанный рассказал, что имущество продавал неизвестным, - добавляют в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU