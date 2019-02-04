Почти 40 рейсов отменил барнаульский автовокзал 4 февраля

СЕГОДНЯ 07:33 2019-02-04T07:33:30+03:00

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В связи с сильными морозами администрация барнаульского автовокзала совместно с перевозчиками приняла решение об отмене междугородних рейсов.

По состоянию на 10 утра понедельника, 4 февраля, таковых уже почти 40. Так сегодня уже не вышли в рейс автобусы до Новороманово, Тальменки, Панфилово, Калманки, Горно-Алтайска, Макарово. В ближайших планах вернуть в гараж автобусы до Красной Дубравы на 11.45, до Ильинки на 12.05 и Томска на 12.10.

Из-за того, что в ближайшие дни морозы не спадут, уже намечен график отмененных автобусов. Среди них рейсы до Новороманово, Тюменцево, Пещерки, Киприно, Рубцовска, Толмачево, Белокурихи и так далее. Полный список можно найти на сайте автовокзала или уточнить по телефону справочной: 8 (3852) 61-79-79.

Помимо этого отменены автобусы и на завтра, 5 февраля. Среди них:

Барнаул – Толмачево 3.00

Барнаул – Яровое 7.05

Барнаул – Староалейское 13.15

Барнаул – Толмачево 13.40

Барнаул – Новосибирск 14.40

Барнаул – Новосибирск 15.40

Барнаул – Красногорское 16.20

Барнаул – Томск 21.20

ИСТОЧНИК KP.RU