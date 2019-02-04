СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-04T07:22:51+03:00

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2ГИС подготовил подборку мест «Где покататься на лыжах» для тех, кто ещё не успел в полной мере насладиться зимними развлечениями.

В подборке - места активного отдыха, где есть не только склоны для катания на лыжах, но и катки, прокат снегоходов, трассы для сноутьюбинга. Практически во всех комплексах есть прокат снаряжения, а также бугельные или кресельные подъёмники. Рядом с каждым из них можно найти поблизости кафе, где вкусно готовят, а также места, где можно недорого переночевать.

Скачайте #2ГИС, чтобы не заблудиться в горах даже без интернета — bit.ly/2LehNiP.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU