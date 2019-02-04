Дворец культуры и спорта построят в Рубцовске

СЕГОДНЯ 06:51 2019-02-04T06:51:21+03:00

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В городе Рубцовске Алтайского края полным ходом идет обсуждение проекта дворца культуры и спорта, строительство которого может начаться в самое ближайшее время.

Как сообщает портал «вРубцовске.ру», к работам строители планируют приступить примерно через 2-3 года. Новый объект должен появиться на месте, именуемой в народе «Яма», что в микрорайоне «Черемушки». Недалеко располагается храм Рождества Христова и святителя Николая.

О глобальных планах глава Рубцовска Дмитрий Фельдман рассказал во время встречи с жителями города. Она состоялась в прошлый четверг в актовом зале «КСОШ №2».

Напомним, будущий дворец культуры и спорта – это далеко не единственный новый объект, который может появиться в городе. Так уже этой весной начнутся работы по возведению ледового дворца. Сейчас строители подготовили площадку и огородили ее. Первый этап начнется после того, как сойдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU