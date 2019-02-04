2019-02-04T05:25:41+03:00
Звезды

Жители Барнаула могут посетить необычную выставку инсталляций

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жители Барнаула могут посетить необычную выставку инсталляцийЖители Барнаула могут посетить необычную выставку инсталляцийФото: предоставлено пресс-службой
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Барнаульцы и гости краевого центра уже в эти дни могут посетить необычную выставку инсталляций «Опасное путешествие».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, выставка нового формата представлена в выставочном зале барнаульского музея «Город», который находится по адресу: проспект Ленина, 111.

В музее рассказывают, что посетители выставки смогут примерить

на себя образы индейца, заклинателя змей, охотника, рыбака. Также все желающие получат возможность сфотографироваться рядом с чучелами животных. Посетителей выставки ожидают и другие интересные сюрпризы.

Всего на выставке представлены 17 инсталляций. Организаторы обещают, что они позволят воплотиться вашим мечтам о путешествии в самые разные уголки мира.

Выставка будет работать по 8 марта включительно. Телефоны для справок: 63-64-91; 65-87-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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