Жители Барнаула могут посетить необычную выставку инсталляций

СЕГОДНЯ 05:25 2019-02-04T05:25:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульцы и гости краевого центра уже в эти дни могут посетить необычную выставку инсталляций «Опасное путешествие».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, выставка нового формата представлена в выставочном зале барнаульского музея «Город», который находится по адресу: проспект Ленина, 111.

В музее рассказывают, что посетители выставки смогут примерить

на себя образы индейца, заклинателя змей, охотника, рыбака. Также все желающие получат возможность сфотографироваться рядом с чучелами животных. Посетителей выставки ожидают и другие интересные сюрпризы.

Всего на выставке представлены 17 инсталляций. Организаторы обещают, что они позволят воплотиться вашим мечтам о путешествии в самые разные уголки мира.

Выставка будет работать по 8 марта включительно. Телефоны для справок: 63-64-91; 65-87-94.

ИСТОЧНИК KP.RU