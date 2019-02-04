2019-02-04T04:34:56+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП в Бийске: трамвай смял иномарку

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Жесткое ДТП в Бийске: трамвай смял иномаркуЖесткое ДТП в Бийске: трамвай смял иномаркуФото: со страницы vk.com/avarcom22bsk
Изменить размер текста:

Очередная авария с участием пассажирского транспорта произошла в Алтайском крае. На этот раз дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали в Бийске. Проезжую часть не смогли поделить трамвай и Toyota.

Об этом ДТП сообщили в паблике «Аварком Бийск. Все ДТП Бийска». В комментариях автомобилисты пишут, что, скорее всего, в этой ситуации нарушил правила водитель иномарки. Жители наукограда предположили, что Toyota пыталась развернуться там, где это делать запрещено.

– Я понимаю, что трамвай прав, но в последнее время стала замечать, что когда можно притормозить давят на газ. Что трудно притормозить трамваю, неужели нога отнимется... на дорогах нет уважения друг к другу...стало очень много аварий, – написала комментарий Ольга Токарева.

– Думаете так просто остановить трамвай? Водители трамвая тормозят, но вагон тащит юзом, – ответила на это Дарья Венукова.

О возможных пострадавших в этом ДТП не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хоккеисты «Алтая» проиграли явному аутсайдеру турнирной таблицы
Посетителей барнаульской «Галактики» эвакуировали из-за пожарной тревоги
Продавец детского автокресла перевела мошенникам 12 тысяч рублей
На детей могут свалиться карниз или кирпич: в Рубцовске нет денег на ремонт кадетской школы
«Сотрудник банка» лишил пенсионера 62 тысяч рублей
Гериатрические центры создадут в Алтайском крае
На Алтае – подъем заболеваемости пневмонией, один человек умер
Погода 3 февраля в Барнауле: потеплеет до -20
Участок для строительства многоэтажки продается в центре Барнаула за 70 млн рублей
Горожане сообщают о новой коммунальной аварии в Барнауле
Волейболисты «Университета» уступили подмосковной «Искре»
Замначальника алтайской колонии осудили за махинации с картофелем
В Барнауле разыскивают троих грабителей, вырвавших сумку из рук бабушки
Сразу две трассы перекроют в Алтайском крае на три часа
Жительница алтайского села перевела мошеннику 39 тысяч рублей
Вместо жизни в Казахстане россияне возвращаются в Алтайский край
Таксиста будут судить на Алтае за ДТП со смертельным исходом
Финики, изюм, арахис, яблоки, томаты незаконно пытались ввезти на Алтай
В бийском дворе горела иномарка
На Алтае убили 79-летнюю пенсионерку за отказ занять деньги
Водитель «шестерки» сбил трех человек на пешеходном переходе в Барнауле
После исчезновения 35-летнего жителя Новоалтайска возбудили уголовное дело
Микроавтобус снес рекламную конструкцию в Барнауле