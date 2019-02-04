Жесткое ДТП в Бийске: трамвай смял иномарку

СЕГОДНЯ 04:34 2019-02-04T04:34:56+03:00

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Очередная авария с участием пассажирского транспорта произошла в Алтайском крае. На этот раз дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали в Бийске. Проезжую часть не смогли поделить трамвай и Toyota.

Об этом ДТП сообщили в паблике «Аварком Бийск. Все ДТП Бийска». В комментариях автомобилисты пишут, что, скорее всего, в этой ситуации нарушил правила водитель иномарки. Жители наукограда предположили, что Toyota пыталась развернуться там, где это делать запрещено.

– Я понимаю, что трамвай прав, но в последнее время стала замечать, что когда можно притормозить давят на газ. Что трудно притормозить трамваю, неужели нога отнимется... на дорогах нет уважения друг к другу...стало очень много аварий, – написала комментарий Ольга Токарева.

– Думаете так просто остановить трамвай? Водители трамвая тормозят, но вагон тащит юзом, – ответила на это Дарья Венукова.

О возможных пострадавших в этом ДТП не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU