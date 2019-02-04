2019-02-04T03:59:16+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» проиграли явному аутсайдеру турнирной таблицы

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Хоккеисты «Алтая» проиграли явному аутсайдеру турнирной таблицыХоккеисты «Алтая» проиграли явному аутсайдеру турнирной таблицыФото: предоставлено пресс-службой
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Тот факт, что в хоккейном клубе «Алтай» происходит что-то неладное, подтвердили результаты выездных матчей барнаульской команды в Орске. Именно в этом городе базируется явный аутсайдер Первенства ВХЛ – «Южный Урал – Металлург».

Если в субботнем матче хоккеисты «Алтая» обыграли молодежь из Орска в овертайме, то в ответной воскресной игре барнаульцы были биты.

Уже в первом периоде игроки «Алтая» стали часто удаляться, за что дважды были наказаны голами.

Во втором периоде нападающий барнаульцев Андрей Локтев сократил отставание в счете до минимума. Так вышло, что этот гол стал последним в этом матче. «Южный Урал – Металлург» одержал победу со счетом 2:1. Примечательно, что команда из Орска сумела отпраздновать свою первую викторию в основное время за весь сезон. Теперь в активе этой команды 9 очков. «Алтай» остался на седьмом месте в турнирной таблице.

Напомним, что после смены тренерского штаба алтайская команда сумела набрать всего лишь два очка в семи матчах. Своим мнением по поводу ситуации, сложившейся в ХК «Алтай», в эксклюзивном интервью «Комсомолке» поделился бывший директор клуба и лучший бомбардир в истории алтайского хоккея Вячеслав Бугорский.

В частности эксперт выразил опасения, что на фоне происходящего Барнаул вообще может лишиться профессиональной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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