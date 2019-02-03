2019-02-03T15:43:54+03:00
Общество

Посетителей барнаульской «Галактики» эвакуировали из-за пожарной тревоги

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с видеоСкриншот с видео
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Днем 3 февраля в Барнауле эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Галактика».

- Была пожарная тревога. Всех посетителей вывели через запасные выходы, - написали участники сообщества Barnaul22, выложив при этом видео.

Эвакуация посетителей ТРЦ Galaxy (Barnaul22).Автор: Юля Голенкова

На кадрах видно, что барнаульцы не испугались тревоги: они спокойно спускаются по лестнице и не торопятся уходить от здания.

Между тем, некоторые сотрудники даже не знали об эвакуации.

- Я тут работаю и не в курсе вообще, - написал один из комментаторов.

Другие отметили, что это не удивительно - сигнализацию было практически не слышно:

- Еле расслышали эту тревогу, через минуту она вырубилась, и все как ходили/работали, так дальше и продолжили.

- Да это просто датчик сработал, только вышли, как сказали, что можно обратно заходить, - отметил одна из посетительниц.

В комментариях поясняется, что тревога была слышна только на фудкорте, и эвакуировали не всех посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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