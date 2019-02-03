Посетителей барнаульской «Галактики» эвакуировали из-за пожарной тревоги
Днем 3 февраля в Барнауле эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Галактика».
- Была пожарная тревога. Всех посетителей вывели через запасные выходы, - написали участники сообщества Barnaul22, выложив при этом видео.
Эвакуация посетителей ТРЦ Galaxy (Barnaul22).Автор: Юля Голенкова
На кадрах видно, что барнаульцы не испугались тревоги: они спокойно спускаются по лестнице и не торопятся уходить от здания.
Между тем, некоторые сотрудники даже не знали об эвакуации.
- Я тут работаю и не в курсе вообще, - написал один из комментаторов.
Другие отметили, что это не удивительно - сигнализацию было практически не слышно:
- Еле расслышали эту тревогу, через минуту она вырубилась, и все как ходили/работали, так дальше и продолжили.
- Да это просто датчик сработал, только вышли, как сказали, что можно обратно заходить, - отметил одна из посетительниц.
В комментариях поясняется, что тревога была слышна только на фудкорте, и эвакуировали не всех посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU