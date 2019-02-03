Продавец детского автокресла перевела мошенникам 12 тысяч рублей
Очередной жертвой интернет-мошенников стала жительница Барнаула, которая продавала на сайте бесплатных объявлений детское автокресло.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, женщине позвонил неизвестный и сказал, что его заинтересовало предложение, и он бы хотел приобрести кресло.
- Он предложил перевести деньги на карту. Продавец хоть и знала о подобных схемах мошенничества из средств массовой информации, но все-таки сообщила неизвестному номер банковской карты и коды доступа, пришедшие по смс, - рассказали в полиции.
В итоге злоумышленникам удалось получить доступ к счету и похитить с него 12 тысяч рублей.
В настоящее время по факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий
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ИСТОЧНИК KP.RU