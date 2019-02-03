На детей могут свалиться карниз или кирпич: в Рубцовске нет денег на ремонт кадетской школы

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-03T11:05:47+03:00

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Фасад кадетской школы №2 в Рубцовске находится в плачевном состоянии. В минувшем августе родители пожаловались на это в местное СМИ. Они опасаются, что на их детей может рухнуть кусок карниза, штукатурка или кирпич.

Но пока ремонт не могут сделать из-за отсутствия денег в бюджете. Главы администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман заверил, что как только они появятся, работы начнутся. Уже есть примерная стоимость ремонта, но, что конкретно сделают, пока обсуждается - возможно, здание оштукатурят заново, а возможно, уберут штукатурку и покрасят кирпич.

Сейчас, по словам Фельдмана, жизни и здоровью детей ничто не угрожает – специалисты обследовали фасад, вздутую штукатурку отбили, а крепкую пока трогать не стали.

- Безопасность детей гарантируется. Мы каждый месяц проверяем состояние штукатурки. Если где-то вздулась, отбиваем, - сообщила директор кадетской школы Галина Мерс.

Портал vrubcovske.ru отмечает, что в городе проблемы со штукатуркой, помимо этой школы, имеются еще в двух.

ИСТОЧНИК KP.RU