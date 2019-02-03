2019-02-03T09:43:30+03:00
Происшествия

«Сотрудник банка» лишил пенсионера 62 тысяч рублей

САПОЖКОВА Александра
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«Сотрудник банка» лишил пенсионера 62 тысяч рублей«Сотрудник банка» лишил пенсионера 62 тысяч рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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70-летний барнаулец лишился 62 тысяч рублей, выполнив указания мошенника по телефону.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю, пожилому мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

- Он сказал, что для предотвращения незаконного списания средств с банковского счета нужно выполнить определенные операции с картой. Барнаулец поверил и не стал обращаться в банк, а выполнил все указания по телефону, в результате чего лишился денежных средств, - рассказали в полиции.

Сейчас по факту возбуждено дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества).

Полицейские еще раз предупреждают жителей Алтайского края: сотрудники банков в телефонном разговоре не выспрашивают коды и конфиденциальные сведения, связанные с картами. Также они не рассылают смс о блокировке карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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